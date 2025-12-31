Croacia y Rumanía se incorporan al sistema europeo PURL de contribuciones militares a Ucrania

Archivo - Imagen de archivo de un ataque ruso sobre Leópolis (Ucrania) - Europa Press/Contacto/Pavlo Palamarchuk - Archivo

MADRID 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Croacia y Rumanía se han convertido en los dos últimos países europeos en unirse a la llamada Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania (o PURL, por sus siglas en inglés), una iniciativa de contribuciones europeas de adquisición de armas estadounidenses para la defensa militar de Ucrania.

Ambos países contribuirán con 15 y 50 millones de euros, respectivamente, a una iniciativa que cuenta con la participación actual de, entre otros, Alemania, Noruega y Polonia, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Portugal, Eslovenia o España.

La iniciativa PURL comienza con una petición de armas de Kiev, aprobada posteriormente por el comandante de la OTAN en Europa. A partir de ahí, los contratos con los proveedores son financiados por países europeos, y también se permite la participación de estados no pertenecientes a la OTAN o a la UE que apoyan a Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha celebrado la incorporación de ambos países a una "importante iniciativa" para reforzar la defensa ucraniana de los ataques rusos, como también lo ha hecho el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiha, sobre una aportación que contribuirá a fortalecer "la seguridad regional y a acercar una paz duradera".