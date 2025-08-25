Un crucero con 8.500 personas, paralizado por problemas mecánicos junto a la isla italiana de Ponza

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un crucero de la compañía MSC con más de 8.500 personas a bordo ha alertado este lunes de problemas eléctricos que le imposibilitan seguir navegando cerca de la isla italiana de Ponza, por lo que tendrá que ser remolcado al puerto de Nápoles.

El 'MSC World Europe' navegaba desde Génova a Nápoles cuando, en torno a las 7.25 horas, dio la voz de alarma. Se encontraba a unas 8 millas náutica al suroeste de Ponza, según un comunicado de la Guardia Costera de Italia.

En el barco viajan 6.496 pasajeros y 2.089 tripulantes, si bien "la situación a bordo es tranquila y está bajo control". Los guardacostas han aclarado que los generadores internos garantizan el abastecimientos y han descartado cualquier posible problema meteorológico.

Hasta la zona ya han partido dos barcos remolcadores, mientras que técnicos de la compañía examinan qué pudo ocurrir con vistas a resolver la avería.