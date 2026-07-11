Cuatro colonos israelíes detenidos por atacar a un equipo de la CNN en Cisjordania

Archivo - Imagen de archivo de militares de Israel en Cisjordania - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cuatro colonos israelíes han sido detenidos este sábado cerca de Sinyil, en Cisjordania, después de atacar a un equipo de la cadena estadounidense de noticias CNN.

La Policía israelí ha informado de que recibió un aviso de que varios periodistas fueron parados por individuos cuando circulaban cerca de Sinyil y de que había "daños".

Militares israelíes llegaron al lugar retuvieron a cuatro sospechosos y facilitaron que los periodistas continuaran su camino, ha indicado la Policía. Poco después llegaron los agentes y detuvieron a los individuos, se incautaron de su vehículo y tomaron declaración a los periodistas.

"En el registro del vehículo se hallaron porras y un cuchillo que fueron incautados", ha explicado la Policía, según recoge el diario israelí 'The Times of Israel'.

"La Policía de Israel y las FDI --Fuerzas de Defensa de Israel-- consideran grave cualquier acto de violencia o daños a la propiedad, en particular cuando tienen que ver con medios de comunicación que realizan su labor", ha apuntado la Policía.

Los reporteros estaban en la zona para hacer un reportaje sobre la muerte hace un año de Saif Musallet, un palestino-estadounidense que murió apaleado por colonos israelíes. Apenas unos miutos después de llegar al lugar donde murió Musallet llegaron los colonos y cuando intentaron marcharse les bloquearon el paso, informa la propia CNN.

Los cuatro colonos portaban barras de metal y de madera y varias piedras. Uno de ellos sacó un cuchillo e intentó pinchar las ruedas del vehículo de los periodistas de la CNN. Otros colonos comenzaron a saltar en otro vehículo de prensa y le rompieron la luna.

El padre de Musallet ha asegurado a la CNN que no ha habido ninguna detención por la muerte de su hijo a pesar de que el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, calificó el ataque de "atentado criminal y terrorista" y pidió una investigación.

Hace apenas unos días el congresista estadounidense Ro Khanna fue retenido por colonos cerca de Turmus Ayya, también en Cisjordania. Allí viven miles de palestinos con ciudadanía estaounidense que sufren recurrentemente ataques de colonos.

Este mismo sábado varios palestinos han resultado heridos de bala en una intervención del Ejército isarelí durante un ataque de colonos en Mughayir, informa la agencia de noticias paletina WAFA. Colonos y militares atacaron una vivienda de la localidad y un palestino resultó herido de bala en un muslo. Dos más recibieron impactos de balas de goma y un menor resultó herido por una granada aturdidora. Una persona fue detenida.

Las Fuerzas Armadas israelíes han indicado que los militares fueron enviados a Mughayir tras recibir informaciones sobre una "confrontación" entre palestinos e israelíes. "Los palestinos lanzaron piedras a los israelíes durante la confrontación y los efectivos intervinieron para dispersar la concentración", ha apuntado el Ejército.

Las piedras estaban siendo lanzadas desde una casa que fue asaltada para detener al responsable. "Más tarde se produjo un tumulto en otro punto de la aldea cuando palestinos encapuchados lanzaron piedras a las fuerzas utilizando tirachinas", ha señalado el Ejército. Los militares abrieron fuego contra un sospechoso "para eliminar la amenaza".