Cuatro heridos en el aeropuerto de Dubái por el impacto de proyectiles lanzados desde Irán

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han resultado heridas por el impacto de proyectiles lanzados desde Irán sobre el Aeropuerto Internacional de Dubái, según han confirmado las autoridades.

"Cuatro trabajadores han sufrido heridas y han recibido la atención médica adecuada", ha explicado la Oficina de Prensa de Dubái en un mensaje publicado en redes sociales.

"Los planes de contingencia en marcha permitieron la evacuación de los pasajeros", ha añadido.

"Aeropuertos de Dubái confirma daños menores en un incidente que fue rápidamente contenido", ha informado. Los equipos de emergencia fueron desplegados en la zona en coordinación con las autoridades.