Cuatro "terroristas" y tres militares muertos en una operación de seguridad en el sureste de Irán

Archivo - Varios vehículos durante unas maniobras de la Guardia Revolucionaria de Irán (archivo) - -/IRGC/dpa - Archivo

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuatro presuntos "terroristas" y tres miembros de las fuerzas de seguridad han muerto en una operación de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní en el distrito de Saravan, provincia de Sistán y Baluchistán, según un comunicado oficial.

"Un equipo terrorista profesional que intentaba perpetrar operaciones terroristas en Saravan ha sido atacado hoy al amanecer", ha informado la Guardia Revolucionaria, según recoge la agencia de noticias oficial iraní IRNA.

En la operación contra estos "traidores a la patria" han participado la Fuerza Quds, las fuerzas especiales de la Guardia Revolucionaria; la Policía y la Dirección General de Inteligencia y se han incautado en la misma armas, munición y explosivos.

"Estados Unidos y el vil régimen sionista tras sufrir una aplastante derrota militar han ordenado a los grupos terroristas que oculten sus fracasos generando inseguridad en la provincia de Sistán y Baluchistán", ha advertido la Guardia Revolucionaria.

Medios afines a la oposición han especificado que los combates se produjeron en el municipio de Bajshan desde antes del amanecer y que se prolongaban aún ocho horas después, extendiéndose incluso a la cercana Gran Mezquita de Madani. Además recoge que los milicianos han atacado tres vehículos militares y dos concentraciones de las fuerzas de seguridad.

En Sistán y Baluchistsán vive la minoría baluche, de filiación religiosa suní frente a la mayoría chií iraní. La zona tiene una larga historia de insurrecciones armadas.