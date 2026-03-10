Cuba acusa al presidente de Ecuador de actuar con "servilismo" a EEUU tras la expulsión de sus diplomáticos

Archivo - El ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez - Europa Press/Contacto/Valery Sharifulin - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha acusado este martes al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de mentir "cinícamente" y actuar con "servilismo" hacia Estados Unidos, cuando el Ejecutivo ecuatoriano declaró personas non gratas al embajador cubano en el país así como al resto de miembros del personal diplomático, consular y administrativo de la isla.

El presidente de Ecuador "miente cínicamente, con pretextos fabricados sobre la actuación del personal diplomático de Cuba en esa nación, y se jacta de haberlos expulsado", ha denunciado en redes sociales.

Rodríguez ha considerado que Noboa "es conocido por su vocación de desconocer y violar el Derecho Internacional, en particular, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas" y en este sentido ha recordado el asalto a la Embajada de México en Quito, en abril de 2024, cuando fuerzas policiales y militares ecuatorianas irrumpieron en ella para capturar al ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glas, condenado por corrupción y que permanecía como refugiado en la legación diplomática mexicana.

"Son evidencias fehacientes", ha apuntado antes de asegurar que el mandatario ecuatoriano actúa de este modo "con servilismo evidente para complacer al Gobierno de Estados Unidos".

Estas declaraciones llegan un día después de que Noboa haya acusado a La Habana de ejercer "injerencia" en actividades políticas en el país, justificando así la decisión de expulsar a todo el personal diplomático del país caribeño. "De lo que hemos visto, había bastante injerencia de parte de Cuba en actividades políticas, en actividades también de disidencia, en actividades violentas, incluso, en algunos casos", declaró en una entrevista concedida a Radio Sucre.

El Ejecutivo del presidente Miguel Díaz-Canel, que ha defendido el cumplimiento "estricto" de las leyes ecuatorianas por parte de su personal diplomático en este país y "sin inmiscuirse en (sus) asuntos internos", ha sugerido que la decisión de Quito viene dada por "el reforzamiento de la agresión de Estados Unidos contra Cuba y de las fuertes presiones del Gobierno de ese país a terceros Estados para que se sumen a esa política".