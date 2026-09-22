Cuba afea las palabras de Trump en la ONU y reivindica su derecho "a ser un país plenamente independiente"

Donald Trump, presidente de EEUU. - Michael Kappeler/dpa

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha rechazado las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este martes ante la Asamblea General de la ONU, desde donde ha asegurado que la isla "caerá" gracias a la "gran presión" que su administración viene ejerciendo en los últimos tiempos.

"El Gobierno de Estados Unidos es incapaz de aceptar que Cuba es y tiene el derecho a ser un país plenamente soberano e independiente. Ninguna de las falsedades del presidente de Estados Unidos en la ONU puede negar ese hecho", ha afeado el jefe de la diplomacia cubana en redes sociales.

Rodríguez ha incidido en que "Cuba no representa ninguna amenaza para Estados Unidos ni para ningún país" y ha remarcado que, en cambio, el bloqueo económico y la "asfixia energética" de Washington si pone en riesgo a la isla.

"Es un acto de genocidio y de castigo colectivo. Somos un país de paz y merecemos la paz. Cuba no es una amenaza. El bloqueo sí lo es", ha reaccionado el ministro de Exteriores cubano a las palabras que Trump ha dedicado al país caribeño durante su intervención en la 81 edición de la Asamblea General de la ONU.

Trump ha afirmado que "el régimen comunista está bajo gran presión", que "es un estado absolutamente fallido" y que "va a caer". Unas declaraciones que no han sentado nada bien a la delegación cubana presente en su intervención, que ha respondido abandonando la sala.