Cuba defenderá ante la ONU el derecho a "vivir sin el cerco energético y las amenazas" de EEUU

Archivo - Imagen de archivo de banderas de Cuba. - Europa Press/Contacto/Perla Bayona - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha indicado este lunes que defenderá esta semana ante Naciones Unidas el derecho del pueblo cubano a "vivir sin el cerco energético, la asfixia externa y las amenazas" vertidas desde Estados Unidos contra la isla.

"Este 7 de julio estaré en Nueva York para participar en una sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba", ha indicado en un comunicado. Así, ha asegurado que su objetivo es "denunciar las acciones agresivas" que se está perpetrando contra el país.

"Acudimos a la ONU con la verdad de nuestro pueblo y con la fuerza del Derecho Internacional, para denunciar las acciones agresivas de Estados Unidos contra Cuba. Defenderemos nuestro derecho soberano a vivir sin cerco energético, sin asfixia externa, sin coerción, sin amenazas de un baño de sangre, sin un castigo colectivo", ha aseverado.

En este sentido, ha advertido de que Washington intenta "impedir que la Asamblea General se pronuncie al respecto". "Presiona a gobiernos y busca coaccionar la voluntad soberana de los Estados miembro, pero la voz de los pueblos no puede ser bloqueada", ha manifestado.

"Acompañen este debate. Defendamos la Carta de Naciones Unidas, la paz y la igualdad soberana entre las naciones. Cuba no es una amenaza. El bloqueo sí", ha zanjado Rodríguez, que informó la semana pasada de que La Habana ha solicitado a la ONU abordar los daños ocasionados por el bloqueo y las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos.

Rodríguez ha descrito además el cerco energético sobre Cuba como un "crimen de lesa humanidad" que provoca "crecientes daños y sufrimiento" a la población cubana y ha vuelto a pedir que se ponga fin a estas medidas.