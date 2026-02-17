Cuba denuncia que unas 33.000 mujeres embarazadas corren peligro por el bloqueo de EEUU y la falta de combustible

Archivo - Imagen de archivo de una hogera encendida en una calle de Cuba durante un apagón. - Nick Kaiser/dpa - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad de Cuba ha denunciado que unas 33.000 mujeres embarazadas corren peligro en la isla por el "recrudecimiento del bloqueo energético impuesto por Estados Unidos" y la falta de combustible a la que hace frente el territorio, una situación que ha empeorado durante el último mes desde que el Ejército estadounidense atacó Venezuela y propició un cambio de Gobierno.

"Más de 32.880 embarazadas afrontarán riesgos adicionales, amenazas y limitaciones como consecuencia del bloqueo energético del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. ¡No se debe bloquear el derecho a la vida!", ha aseverado el Ministerio en un comunicado difundido a través de redes sociales.

En este sentido, las autoridades cubanas han advertido del impacto directo que pueda acarrear el déficit de combustible sobre la salud e integridad física de la población local, que hace frente a recortes en los servicios vitales del sistema sanitario.

Según datos oficiales, las restricciones en el suministro energético afectan de manera fundamental al Programa de Atención Materno Infantil, con limitaciones en el acceso a pruebas con ultrasonido de seguimiento fetal y estudios genéticos, imprescindibles para el diagnóstico de malformaciones y complicaciones.

Desde el Ministerio de Sanidad han advertido, además, de que esta situación compromete la atención de pacientes oncológicos y con enfermedades crónicas, así como el seguimiento de programas vinculados a enfermedades transmisibles, lo cual podría tener un impacto en los índices de mortalidad.