Cuba denuncia ante los líderes iberoamericanos el "castigo colectivo" que impone EEUU a la isla

Archivo - El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez - GOBIERNO DE CUBA - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, ha denunciado ante el plenario de la Cumbre Iberoamericana de Madrid el "castigo colectivo" al que está sometiendo, según él, Estados Unidos a Cuba, poniendo de relieve que no todos los países de la región secundan a La Habana en estas circunstancias.

El canciller cubano ha defendido que la Comunidad Iberoamericana debe actuar "sin injerencias, exclusiones ni presiones externas" y ha denunciado que el contexto internacional está "marcado por el unilateralismo, la pretensión imperialista e inviable de imponer la paz mediante la fuerza" así como las violaciones del Derecho Internacional y los Derechos Humanos.

Durante los últimos 10 meses, ha denunciado Rodríguez, "el pueblo cubano ha sufrido el reforzamiento sin precedentes del bloqueo económico estadounidense".

Washington ha impuesto "un cerco energético equivalente a un bloqueo naval" y está aplicando "sanciones secundarias a individuos o entidades que establezcan relaciones comerciales con Cuba", ha añadido.

"Estados Unidos ha llevado su obsesiva guerra de asfixia económica contra Cuba a límites inhumanos de castigo colectivo", ha denunciado el canciller cubano.

En este punto, ha querido agradecer a los países iberoamericanos que respaldaron la semana pasada la resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU denunciando el embargo estadounidense en Cuba.

Rodríguez ha puesto el foco así en el hecho de que, contrariamente a lo que había sido tradicional, es decir, que los países iberoamericanos se alinearan con La Habana, la creciente proximidad de los mandatarios de la región con la Administración de Donald Trump ha hecho que muchos se abstengan o incluso voten en contra del texto.

En concreto, la resolución salió adelante con 130 votos a favor, 17 en contra --entre ellos Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Paraguay-- y 25 abstenciones --incluidas Chile, República Dominicana, Honduras y Perú--.