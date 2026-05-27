Cuba niega actividades de interferencia en EEUU y denuncia criminalización de quienes se oponen a presión a isla

La gente agita banderas nacionales cubanas mientras participa en una manifestación en la Plataforma Antiimperialista de La Habana, capital de Cuba. - Europa Press/Contacto/Joaquªn Hernndez

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Cuba han negado este miércoles actividades de interferencia en Estados Unidos, incidiendo en que La Habana no representa una amenaza para la seguridad estadounidense, al tiempo que ha criticado la "criminalización" de parte de Washington contra quienes se oponen a la "agresión militar" a Cuba.

En un mensaje en redes sociales, la Embajada cubana en Estados Unidos ha desmentido la serie de artículos publicados por la cadena estadounidense Fox News sobre operaciones de influencia cubana en suelo estadounidense, algo que el canal afirma que están investigando de forma conjunta los departamentos de Estado, Justicia y Tesoro.

"Una supuesta actividad de la Embajada de Cuba en Estados Unidos y de sus funcionarios que interfiere en los asuntos internos de este país o representa una amenaza carece totalmente de fundamento y forma parte de una campaña de difamación promovida por el Gobierno de Estados Unidos", ha afirmado.

La representación diplomática defiende que todos sus funcionarios cumplen estrictamente con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y respetan las leyes y regulaciones de Estados Unidos.

"El afecto hacia Cuba que sienten millones de estadounidenses y la oposición de muchos de ellos a la agresión constante de su gobierno, e incluso a la amenaza militar contra Cuba, están siendo objeto de intimidación mediante estas acusaciones infundadas y totalmente injustificadas", ha añadido.

En este sentido, el viceministro de Exteriores de Cuba, Carlos de Cossio, ha incidido en que Washington está dando pasos hacia "la criminalización" de quienes "se oponen a la agresión militar de su país contra Cuba, rechazan el brutal bloqueo económico y discrepan del objetivo de provocar una crisis humanitaria contra el pueblo cubano".

La Habana trata de zafarse de la presión económica ejercida por Estados Unidos, que desde comienzos de año se ha agudizado con un bloqueo al suministro energético. De lado de las autoridades cubanas, que mantienen canales abiertos sobre una salida a la crisis, mientras Washington insiste en cambiar el sistema y el liderazgo de la isla, han criticado la "amenaza militar contra Cuba y el bloqueo energético y total del suministro de combustible".

Este mismo miércoles, el ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha acusado a su homólogo estadounidense, Marco Rubio, de ser "uno de los artífices del extremo endurecimiento del bloqueo contra el país en todos los ámbitos".