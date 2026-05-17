Cuba reivindica su derecho a la defensa propia y advierte de un "baño de sangre" en caso de invasión

Archivo - Bandera cubana frente a la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana (Cuba) - Europa Press/Contacto/El Nuevo Dia Carla D. Martin

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha advertido este domingo de que su país ejercerá el derecho a la defensa propia "hasta las últimas consecuencias" si es atacado y ha advertido de que ello provocaría "un baño de sangre".

"Cuba es un país de paz, pero si es atacado militarmente, ejercerá su derecho a la defensa propia hasta las últimas consecuencias, con el apoyo masivo del pueblo", ha afirmado Rodríguez en una entrevista con el medio Clash Report publicada este domingo.

Rodríguez responde así a la información publicada este domingo por el portal estadounidense Axios, que informa de que la compra por parte de Cuba de 300 drones militares ha activado todas las alarmas en Estados Unidos, que cree que La Habana podría utilizarlos para atacar la base de Guantánamo, buques militares estadounidenses o incluso Key West, en Florida, ubicado apenas a 144 kilómetros de la isla.

El ministro de Exteriores cubano ha recordado en la entrevista que "la única base militar extranjera que hay en Cuba, la única presencia militar extranjera que hay en Cuba, es la indeseada presencia de la base naval de Guantánamo que usurpa Estados Unidos a nuestro territorio".

Rodríguez también se ha referido a las palabras de Trump del viernes, en las que advertía de que podría enviar al portaaeronaves 'USS Gerald Ford' a las costas de Cuba para forzar un acuerdo o un cambio de régimen. "Tomamos en serio siempre las palabras del presidente de los Estados Unidos, aunque el calado de un portaaviones no le permitiría colocarse a la distancia de las costas de Cuba que al parecer se ha comentado", ha afirmado Rodríguez.

En la misma línea, el viceministro de Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cossío, ha publicado este domingo en redes sociales un mensaje para denunciar que se "intensifica" el "esfuerzo anticubano" para "justificar sin excusa alguna una agresión militar contra Cuba" con "acusaciones cada vez más inverosímiles". "EEUU es el país agresor. Cuba, el país agredido, amparado en el principio de legítima defensa", ha añadido.