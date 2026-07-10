Cuba sostiene conversaciones con representantes de EEUU para "buscar soluciones" a las "diferencias bilaterales"

Archivo - El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Hua Jin¡aiernandesi

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, ha afirmado este jueves que autoridades isleñas han sostenido conversaciones con representantes del Gobierno de Estados Unidos en aras de "buscar soluciones" a las "diferencias bilaterales" por la vía del "diálogo".

"Como ha expresado el presidente Miguel Díaz-Canel, en correspondencia con la consiguiente política de la Revolución, se han sostenido conversaciones con representantes del Gobierno de Estados Unidos orientadas a buscar soluciones, por la vía del diálogo, a las diferencias bilaterales", ha informado el jerarca caribeño en un mensaje en redes.

Este proceso --sobre el cual la Casa Blanca aún no se ha pronunciado--, calificado por Marrero de "muy sensible", está en manos de un equipo de trabajo que, ha subrayado, "cuenta con la confianza, el apoyo y el mandato del general de Ejército y primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel".

"Cada paso, en este momento histórico determinante, es en defensa de la Revolución y de nuestra soberanía", ha insistido advirtiendo que "los asesinatos de reputación, las manipulaciones y los llamamientos a la desunión y la fractura responden a un plan bien diseñado para generar incertidumbre y desconfianza".

A mediados del pasado mes de junio, el jefe del Ejecutivo cubano anunció un paquete de reformas estructurales orientadas a liberalizar la economía de la isla, inspirado en los modelos de economía de mercado de China y Vietnam, con el objetivo de contrarrestar el impacto de las sanciones económicas y energéticas por la Administración de Donald Trump.

Todo ello se enmarca a su vez en pleno recrudecimiento de las presiones contra La Habana, especialmente desde comienzos de año, a través de un bloqueo 'de facto' sobre el combustible, algo a lo que el mandatario isleño se ha referido como un "castigo colectivo" que equivale, a su juicio, a un "acto de genocidio".

De hecho, esta misma semana Cuba y Estados Unidos han protagonizado un enconado enfrentamiento en una sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas convocada a petición de La Habana --quien volvió a acusar a Washington de perpetrar un "castigo colectivo" contra la isla--, bajo el título 'Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba'.