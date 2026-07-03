El cuerpo de Alí Jamenei llega a la mezquita Gran Mosalla de Teherán de cara al inicio de los funerales

Los féretros del fallecido líder supremo de Irán, Ali Jamenei, y de sus familiares en la Gran Mosalla de Teherán - IRANIAN SUPREME LEADER'S OFFICE / ZUMA PRESS

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo del antiguo líder supremo de Irán Alí Jamenei, asesinado el 28 de febrero en los primeros compases de la ofensiva lanzada por sorpresa contra el país asiático, ha sido trasladado este viernes a la mezquita Gran Mosalla de la capital, Teherán, de cara al inicio de las ceremonias en su honor, que arrancarán durante la jornada y se extenderán hasta el 9 de junio.

El ataúd que porta los restos de Jamenei, pintado con la bandera de Irán, ha sido trasladado por varias personas al interior de la mezquita, conocida también como mezquita Imam Jomeini, de cara al inicio de los actos de conmemoración, a los que se desplazarán representantes de decenas de países, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha especificado que se espera que delegaciones de cien países, así como figuras públicas y representantes de grupos sociales, participen en los actos. Entre ellos habrá "al menos ocho jefes de Gobierno, incluidos presidentes y primeros ministros", ha dicho.

Así, ha resaltado que también estarán presentes los presidentes del Parlamento de doce países, tal y como ha informado la cadena de televisión Press TV. "Muchos otros países estarán representados a nivel de ministros de Exteriores, otros ministros o enviados especiales", ha apuntado.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, destacó el jueves que el país "se prepara para despedir al verdadero servidor del islam y la revolución" e hizo un llamamiento a la población a mostrar "unidad nacional" y "lealtad" a la República Islámica con una participación "histórica" en los funerales, que congregarán a millones de personas.

"El martirio del gran líder de Irán ha sumido en un profundo dolor a todo nuestro pueblo, a la nación islámica y a todos los pueblos libres del mundo", dijo el mandatario en un mensaje en redes sociales.

En este sentido, incidió en que la muerte de Jamenei "no es el final del camino, sino el comienzo de un nuevo capítulo de solidaridad, perseverancia y crecimiento de una nación que siempre avanza hacia el mañana, más unida, más firme y más esperanzada, incluso ante las pruebas más difíciles".

Jamenei, quien lideraba el país desde la muerte de Jomeini en 1989, fue asesinado junto a varios miembros de su familia al inicio de la citada ofensiva, tras lo que fue reemplazado por su hijo Mojtaba Jamenei, quien resultó herido en este mismo bombardeo, sin que desde entonces haya aparecido en público.

REAPARICIÓN EN PÚBLICO DE VAHIDI

Por otra parte, los actos de las últimas horas han supuesto además la reaparición en público del comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Ahmad Vahidi, después de que medios iraníes hayan publicado fotografías en las que se le ve junto al ataúd de Jamenei durante un acto celebrado a última hora del jueves.

Vahidi, que fue ministro de Defensa entre 2009 y 2013 y ministro del Interior entre 2021 y 2024, asumió el cargo tras el asesinato del jefe de la Guardia Revolucionaria, Mohamad Pakpur, en los bombardeos del 28 de febrero. Previamente, ocupó el puesto de forma interina tras el asesinato de Hosein Salami durante la ofensiva israelí de junio de 2025.

Las autoridades de Argentina pidieron en abril de 2024 la detención de Vahidi, dado que está reclamado por la Justicia del país sudamericano por su presunto papel en el atentado ejecutado en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, que se saldó con 85 muertos y cientos de heridos.

Vahidi, una de las personas más influyentes en la cúpula iraní, no había aparecido en público desde el 8 de febrero, semanas antes del inicio de la ofensiva lanzada por sorpresa por Estados Unidos e Israel contra el país, en pleno proceso de conversaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, como ya pasara en la ofensiva israelí de junio de 2025, a la que posteriormente se sumó Estados Unidos.

De cara a los actos de conmemoración --que arrancarán este sábado en Teherán y terminarán el 9 de julio con su entierro en la ciudad de Mashhad (noreste)--, el Ejército iraní advirtió a Estados Unidos e Israel contra cualquier ataque contra el país.

"Advertimos a los enemigos de Irán, especialmente a Estados Unidos y al régimen sionista, que eviten cualquier error de cálculo y que piensen en la dura represalia que nuestras Fuerzas Armadas tomarían ante cualquier amenaza o agresión contra nuestro país", señaló el jueves el comandante del Mando de Jatam al Anbiya --mando central de las Fuerzas Armadas iraníes--, Alí Abdolahi.

Las ceremonias tendrán lugar en medio de las conversaciones abiertas por Estados Unidos e Irán a raíz del alto el fuego pactado el 8 de abril, que hasta la fecha han derivado en la firma de un memorando de entendimiento que da 60 días para avanzar hacia un acuerdo de paz definitivo que cierre la guerra abierta en Oriente Próximo por la citada ofensiva israelí-estadounidense.