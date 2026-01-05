Damasco niega que el presidente sirio haya estado involucrado en un "incidente de seguridad"

Archivo - Imagen de archivo del presidente de Siria, Ahmed al Shara - Europa Press/Contacto/Valery Sharifulin - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Siria ha negado este lunes que el presidente de transición del país, Ahmed al Shara, haya estado involucrado en un "incidente de seguridad", después del aumento de los rumores en este sentido, especialmente porque lleva varios días que no ha realizado apariciones públicas.

"Rechazamos categóricamente estas afirmaciones e instamos a todos los ciudadanos y medios de comunicación a actuar con precisión y responsabilidad, y a obtener información únicamente de fuentes oficiales y acreditadas", ha aclarado el portavoz del Ministerio del Interior sirio, Nur el Din al Baba.

Así, ha hecho referencia a la difusión de "informes infundados sobre un incidente de seguridad contra su excelencia, el presidente de Siria y varias figuras destacadas, acompañados de declaraciones falsas atribuidas a fuentes oficiales".

Esta aclaración ha llegado después de que se rumoreara que había habido un tiroteo a última hora del martes pasado en el Palacio Presidencial de Damasco contra funcionarios sirios, coincidiendo con el último día que apareció públicamente Al Shara.

Sin embargo, los rumores aumentaron este fin de semana cuando el jefe de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), Mazlum Abdi, acudió a Damasco para mantener conversaciones sobre la integración de las fuerzas kurdas el futuro del país tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad, ante la supuesta ausencia de Al Shara.