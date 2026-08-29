Decenas de colonos israelíes asaltan la vivienda palestina en Qusra que asediaban desde hace semanas

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Decenas de colonos israelíes han terminado asaltando una vivienda de una familia palestina en la localidad cisjordana de Qusra que llevaban asediando desde hace semanas, según ha confirmado el Ejército israelí.

Los colonos llevan rodeando desde hace 21 días tres viviendas palestinas en esta localidad cisjordana en un nuevo episodio del recrudecimiento de sus asaltos contra la población palestina en el territorio ocupado. Las fuerzas israelíes han acordonado la zona pero no han actuado para dispersar a los colonos.

Entre los afectados se encuentra por ejemplo Loui Ridi, un palestino-estadounidense residente en Ohio que decidió regresar a Qusra tras conocer el comienzo del asedio.

Finalmente, este sábado, los colonos han terminado "atrincherándose en la vivienda" con la familia palestina dentro y "han lanzado piedras a la población civil palestina", ha explicado el Ejército, que se ha visto obligado a intervenir para expulsar a los invasores.

El Ejército, por último, se ha incautado de los vehículos empleados por los colonos, que han sido entregados como pruebas a la Policía para que comience una investigación, añade el comunicado.

Medios palestinos informan de ocho heridos de distinta consideración tras un enfrentamiento a pedradas contra los colonos. Algunos de los heridos, han sido evacuados por la Media Luna Roja palestina para recibir tratamiento médico.