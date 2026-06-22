Declarado en desacato el ministro de Sanidad de Kenia por el plan para un centro de cuarentena de ébola

El presidente de Kenia, William Ruto - Europa Press/Contacto/Kelly Ayodi

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Kenia ha declarado este lunes al ministro de Sanidad del país, Aden Duale, culpable de desacato al autorizar la construcción del centro de cuarentena y tratamiento frente al ébola para ciudadanos de Estados Unidos, a pesar de la suspensión temporal emitida por esta corte.

La magistrada Patricia Nyaundi así lo ha considerado alegando que el Ejecutivo presidido por William Ruto no puede "evitar el cumplimiento reformulando o redefiniendo la construcción en curso" y que una orden judicial "no es una invitación al ingenio, sino una orden que debe obedecerse", según recoge la BBC.

En esta línea, Nyaundi ha agregado que el titular de Sanidad ha permitido la continuación de las obras, previstas en el emplazamiento de Nanyuki, en el centro del país, a pesar de que sabe y entiende que la orden emitida el mes pasado implicaba la detención de las mismas.

De acuerdo a las informaciones de la citada cadena, está previsto que el alto tribunal dicte sentencia contra Duale, que hasta el momento no se ha pronunciado al respecto, este mismo martes.

A principios de junio, el Tribunal Supremo de Kenia reclamó al Gobierno la publicación íntegra del acuerdo con Estados Unidos o cualquier otro país para el establecimiento del citado centro, tras suspender temporalmente su creación.

La jueza extendió además la orden bloqueando al Ejecutivo de Ruto aceptar o ingresar a estadounidenses o extranjeros infectados con ébola en la citada instalación, a raíz de una demanda presentada por varias organizaciones civiles, advirtiendo de que el acuerdo con Washington supone "riesgos graves e inminentes" para la salud pública.

En las últimas semanas, el presidente Ruto ha defendido el plan, alegando que responde a una colaboración con Estados Unidos que se remonta a décadas atrás y que el centro previsto es uno de los 23 que "forman parte del marco de preparación ante enfermedades de Kenia", si bien ha provocado airadas protestas en la citada localidad.