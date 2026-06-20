Defensa Civil de Brasil denuncia un ataque informático contra su red de alertas

Archivo - Imagen de archivo de servicios de Emergencia en Brasil - Europa Press/Contacto/Rahel Patrasso - Archivo
MADRID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Defensa Civil de Brasil ha avisado este sábado de que ha sido el objetivo de un ataque informático contra su sistema de alertas, en una incursión bajo investigación.
Primero, la plataforma de envío de mensajes fue desactivada en torno a las 01.30 horas de esta pasada madrugada, hora local, y después se reactivó de forma maliciosa para enviar mensajes a varias regiones del país de parte de "alguien ajeno al Sistema Nacional de Protección y Defensa Civil".
El mensaje enviado era del tipo Alerta Extrema y contenía la palabra "misantropía", que significa odio a la humanidad. "Probablemente sea un ataque de piratas informáticos", ha explicado el organismo en un comunicado.
La Secretaría Nacional de Protección y Defensa Civil del Ministerio de Integración y Desarrollo Regional se comunicará con la Policía Federal y tomará medidas para reconectar el sistema lo más rápido posible, cuando se restablezcan todas las condiciones de seguridad, concluye el comunicado.