Delcy Rodríguez anuncia el cierre de un primer contrato de exportación de gas buscando hacer de Venezuela "una potencia"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha afirmado este domingo que el Ejecutivo que dirige ha cerrado "un contrato para exportar la primera molécula de gas", al que espera que sigan más en aras de convertir al país "en una potencia gasífera", además de petrolífera, habiendo iniciado ya la exportación de crudo a Estados Unidos en su nuevo marco de relaciones tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"Ya cerramos un contrato para exportar la primera molécula de gas de Venezuela y ahora vamos (a) por más", ha afirmado en un acto ante un grupo de trabajadores en la refinería Puerto La Cruz, en la costa del estado de Anzoátegui.

Al hilo, Rodríguez ha mostrado la intención de Caracas de incrementar la producción y exportación de gas, alegando que, como en el caso del petróleo, "Venezuela también puede ser una potencia gasífera", si bien manteniendo, en ambos casos, los "principios intocables e intactos" que ha atribuido al fallecido exmandatario Hugo Chávez, "como es la soberanía energética".

"Esas reservas en petróleo y en gas deben convertirse en felicidad, desarrollo, prosperidad y esperanza para el pueblo venezolano", ha manifestado, indicando asimismo que el Gobierno que preside en funciones ha pedido a la Asamblea Nacional que los recursos venezolanos "que están en el subsuelo puedan ser explotados para la felicidad económica de Venezuela y para la felicidad social".

El anuncio acerca del cierre de este contrato para la exportación de gas ha llegado menos de dos semanas después de que Rodríguez comunicase al Consejo Nacional de Economía Productiva que su Gobierno había suscrito un contrato de comercialización de gas licuado.

Esta misma semana, el Parlamento venezolano ha aprobado en primera lectura una reforma a la ley de hidrocarburos que abre la explotación petrolera al sector privado, en medio del acercamiento político con Estados Unidos tras el ataque estadounidense a Caracas que se saldó con más de un centenar de muertos y la captura de Maduro.