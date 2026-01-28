Delcy Rodríguez anuncia la liberación de fondos congelados por las sanciones de EEUU

En el centro, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, acompañada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodriguez (izquierda) y el ministro del Interior, Diosdado Cabello (derecha) - Europa Press/Contacto/Ding Hongfa

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este martes la liberación de fondos congelados a raíz de las sanciones impuestas por las autoridades de Estados Unidos, en el marco de las nuevas relaciones con este país tras la captura de Nicolás Maduro a principios de año.

"Nos encontramos desbloqueando recursos de Venezuela que pertenecen al pueblo de Venezuela", ha declarado durante un acto en el Hospital Universitario de Caracas en una iniciativa que ha enmarcado en "esa agenda de trabajo" emprendida desde que fuera investida presidenta interina el pasado 5 de enero, días después de la detención de su predecesor y de la esposa de este, Cilia Flores, en un ataque de Estados Unidos sobre la capital venezolana.

Rodríguez ha celebrado que estos fondos van "a permitir que podamos invertir recursos importantes en equipamiento para los hospitales, equipamiento que estamos adquiriendo en Estados Unidos y en otros países, equipamiento para el área de la electricidad (y) equipamiento para la industria gasífera en Venezuela".

La dirigente ha anunciado además que "inmediatamente" que esos fondos sean ingresados, los ciudadanos tendrán acceso a "una aplicación donde van a poder ver los proyectos que se están ejecutando y los ingresos que allí se están reportando producto del desbloqueo de recursos de Venezuela".

"Estas son las noticias que queremos compartir, en el marco de lo que significa establecer un diálogo diplomático para dirimir las controversias de asuntos sensibles, de otros asuntos menos sensibles, pero que deben ocupar la agenda de (...) relaciones de respeto en el marco de la comunidad internacional entre países soberanos e independientes", ha defendido.

Estas declaraciones llegan semanas después de que la Administración de Donald Trump comenzara a retirar de manera paulatina las sanciones económicas al país latinoamericano a fin de permitir la venta y el transporte de crudo y otros productos petrolíferos venezolanos a los mercados de todo el mundo tras la intervención militar que se saldó con un centenar de muertos.