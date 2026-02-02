Delcy Rodríguez anuncia la partida de un buque con su primer cargamento de gas licuado de petróleo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez - Europa Press/Contacto/Venezuelan Presidency

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este domingo la salida de sus aguas del buque 'Chrysopigi Lady' con la primera carga de gas licuado de petróleo, semanas después de anunciar la firma de un contrato para su exportación sin detallar la contraparte, en medio del acercamiento con Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

"Orgullosa de compartir este momento: zarpó desde Venezuela el buque 'Chrysopigi Lady' con el primer cargamento de gas licuado de petróleo (GPL)", ha celebrado la dirigente venezolana en su cuenta de Telegram, si bien no ha precisado el país de destino.

En la publicación, que viene acompañada de un vídeo promocional del buque, Rodríguez ha defendido que este es un "hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país", un extremo alcanzado "junto a la clase trabajadora" del país y que supone "un logro para el bienestar del pueblo venezolano".

La Presidencia venezolana, que se ha hecho eco del anuncio en un comunicado difundido en su página web, ha enmarcado la salida del petrolero como parte de la agenda de Maduro en el Consejo Nacional de Economía Productiva celebrado el pasado diciembre, antes de su captura junto a su esposa, Cilia Flores, en un ataque de Estados Unidos contra Caracas y alrededores que se saldó además con un centenar de muertos.

En todo caso, el anuncio llega días después de que la Asamblea Nacional haya aprobado la ley de hidrocarburos que abre la explotación petrolera venezolana al sector privado y de que la presidenta encargada anunciase haber cerrado un "contrato para exportar la primera molécula de gas", si bien en esa ocasión tampoco precisó detalles del acuerdo.