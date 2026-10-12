Delcy Rodríguez asegura que el diálogo con EEUU y la oposición ha ayudado a la recuperación económica

La presidenta venezolana Delcy Rodríguez en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma junto al director general del organismo, Qu Dongyu - PRESIDENCIA DE VENEZUELA

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha destacado este lunes desde Roma que el diálogo con Estados Unidos y con la oposición han ayudado a la recuperación económica del país. Además, Rodríguez ha anunciado el lanzamiento del Plan Venezuela Alimenta para impulsar la erradicación del hambre en su país.

"Hemos comenzado a revertir esa realidad. El diálogo nacional con factores opositores, así como el diálogo diplomático con Estados Unidos, ha sumado a la estabilidad política necesaria para producir y crecer", ha destacado Rodríguez en su intervención ante el plenario de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Así, la mandataria considera que las conversaciones bilaterales y sectoriales han tenido un "impacto directo" en la "normalización económica" de Venezuela.

Rodríguez ha puesto en valor un informe que recoge una reducción hata el 3% de la subalimentación, en comparación con el 5,3% registrado en 2025. También la desnutrición aguda en menores de cinco años cayó del 14,8% en 2019 al 1,3% al cierre de 2025, complementado por un índice del 73,7% en lactancia materna exclusiva.

Rodríguez ha argumentado que la posterior crisis de desabastecimiento se agudizó de manera drástica tras las sanciones aplicadas a partir de 2017, que afectaron gravemente a la producción agraria.

"Lamentablemente, después vino un período muy difícil. Venezuela enfrentó una profunda confrontación política interna que provocó una fuerte contracción de nuestra economía. Situación que se vio empeorada a partir de 2017, con la imposición progresiva de medidas coercitivas unilaterales", ha relatado.

Estas sanciones afectaron al acceso a la financiación, a la obtención de medios agrícolas, a tecnologías, a repuestos, a equipos y distintos componentes necesarios para mantener funcionando las cadenas productivas.

PLAN VENEZUELA ALIMENTA

Rodríguez ha explicado además que su Gobierno pondrá en marcha el Plan Venezuela Alimenta con una inciativa legislativa que será tramitada en el Parlamento que busca impulsar la soberanía alimentaria a través de la integración de diversos sectores productivos.

La propuesta legal busca unificar las capacidades del país para robustecer el plan cuyo objetivo principal es alcanzar la meta de hambre cero.

"Anuncio que presentará en los próximos días al parlamento venezolano, una nueva ley para la economía local que permita la economía comunal, la economía comunitaria y la economía del emprendimiento, el engranaje y encadenamiento productivo para la producción de alimentos, con la gran industria agroalimentaria", ha explicado. "Todos, sin excepción, vamos a sumar a este objetivo superior", ha subrayado.

Por otra parte, la dirigente venezolana ha señalado la contradicción existente entre la capacidad tecnológica de la humanidad y las crisis de hambruna por factores como el cambio climático y los conflictos.

"Vivimos, además, una paradoja difícil de aceptar: la humanidad dispone hoy de capacidades productivas, científicas, tecnológicas, como nunca antes se había conocido. Sin embargo, de manera simultánea, mientras millones de personas carecen de alimento suficiente, una proporción considerable de los alimentos que producimos se pierde después de la cosecha o termina siendo desperdiciada", ha destacado antes de mencionar la Franja de Gaza o Sudán.