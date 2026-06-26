Delcy Rodríguez da las gracias a Musk por dar acceso gratuito a Starlink tras los terremotos en Venezuela

Archivo - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una fotografía de archivo - Europa Press/Contacto/Tian Rui - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha expresado este viernes su agradecimiento al magnate Elon Musk por dar acceso gratuito a los servicios de Starlink tras los terremotos registrados en el país, que dejan ya 235 muertos y más de 4.300 heridos, según el último balance facilitado por las autoridades.

"Gracias, Elon Musk y al equipo de Starlink, por brindar conectividad gratuita a los afectados por los terremotos en Venezuela", ha dicho la mandataria en un mensaje en redes sociales, en el que ha recalcado que "cada conexión cuenta en momentos como estos".

Previamente, Starlink había indicado que daría acceso gratuito hasta el 25 de julio "a los impactados por los devastadores terremotos en Venezuela", tanto "clientes nuevos como existentes".

"También estamos trabajando para desplegar rápidamente terminales Starlink y restablecer la conectividad en las zonas más afectadas", afirmó en redes sociales la compañía, propiedad del multimillonario.