Delcy Rodríguez defiende la deportación del exministro Saab a EEUU por el "interés" de Venezuela

Archivo - Mural en Caracas con el rostro del exministro de Industrias de Venezuela Alex Saab - Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha defendido este lunes la deportación del exministro de Industria venezolano Alex Saab hacia Estados Unidos, donde enfrenta cargos por delitos financieros, como una medida tomada "en interés" del país latinoamericano.

"Quiero decirle a Venezuela, a todos los venezolanos y a todas las venezolanas: cualquier decisión que asuma el Gobierno nacional lo hará por un interés que es el interés de Venezuela. Cualquier decisión en adelante y que hemos tomado desde que asumimos luego de lo que fue el 3 de enero --la captura del presidente Nicolás Maduro en un ataque de Washington sobre Caracas-- ha sido por interés de Venezuela, defender a Venezuela", ha señalado en declaraciones a la prensa en un evento público en la capital venezolana.

La mandataria, que ha recordado que el exministro es ciudadano colombiano, se ha limitado a afirmar que "cumplió funciones en Venezuela y son asuntos entre Estados Unidos y Alex Saab", que está considerado testaferro de Maduro.

"Nosotros hicimos una medida administrativa de deportación justificada en los intereses nacionales. Así que el pueblo venezolano puede tener la confianza, el pueblo venezolano debe saber que el interés primario y el interés principal es Venezuela. No pensamos en otra cosa que no sean los intereses, los derechos, proteger a nuestro país, garantizar la tranquilidad, la paz, el desarrollo, el futuro de nuestros niños, de nuestras niñas, garantizar la esperanza de nuestro pueblo", ha reiterado.

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció que la deportación de Saab fue efectuada este sábado "en cumplimiento de las normativas de la legislación migratoria venezolana", subrayando que se adoptó tal medida "tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos, tal como es público, notorio y comunicacional".

Saab fue arrestado en Cabo Verde en junio de 2020 tras una solicitud de Estados Unidos que lo acusaba de presunto lavado de dinero. En ese momento, el exdiplomático se dirigía a Irán para cumplir con una misión humanitaria del Gobierno venezolano y fue extraditado a territorio estadounidense en octubre de 2021.

Caracas había reclamado en repetidas ocasiones la liberación de Saab, denunciando lo que consideraba una violación de su inmunidad diplomática y calificando su detención como un "secuestro".

Tras más de tres años, Estados Unidos accedió a liberar a Saab en el marco de un acuerdo con la Administración del presidente Nicolás Maduro, que incluía también la puesta en libertad de diez ciudadanos estadounidenses retenidos en Venezuela.

En octubre de 2024, Maduro designó a Saab como ministro de Industria y Producción Nacional, reemplazando a Pedro Rafael Tellechea, quien había ocupado el cargo tras cambios en el gabinete ejecutivo. Desde enero de 2024, el exdiplomático presidía además el Centro Internacional de Inversión Productiva, del que fue destituido por la propia Rodríguez apenas semanas después de la captura de Maduro.