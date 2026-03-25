Delcy Rodríguez nombra a Coromoto Godoy nueva embajadora de Venezuela ante la ONU

Archivo - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez - PRESIDENCIA DE VENEZUELA EN TELEGRAM - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha nombrado este miércoles a la exministra de Comercio Exterior, Coromoto Godoy, como nueva embajadora del país ante Naciones Unidas con el objetivo de "favorecer la cooperación en los espacios internacionales".

"He designado a Coromoto Godoy como nueva embajadora representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el compromiso de llevar la voz digna y soberana de nuestro país en el escenario multilateral", ha expresado Rodríguez en un mensaje difundido a través de Telegram.

Así, ha manifestado que "confía" en su experiencia y "amplia trayectoria diplomática para consolidar la presencia de Venezuela en el sistema de Naciones Unidas, defendiendo los intereses del país y fortaleciendo las relaciones de cooperación en todos los espacios internacionales".

Godoy sustituirá a Samuel Moncada, que ha ocupado este puesto desde el año 2017 y que cumplirá ahora "nuevas tareas internacionales". "Expreso mi reconocimiento y agradecimiento a Samuel Moncada", ha afirmado, al tiempo que ha anunciado que el economista Johann Álvarez Márquez pasará ahora a ocupar la cartera que antes encabezaba Godoy.

"Asume esta responsabilidad en una etapa donde la dinámica comercial global es fundamental para el desarrollo de una economía productiva, diversificada y para el impulso de Venezuela en los mercados internacionales", ha resaltado.