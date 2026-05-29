Delcy Rodríguez pide el regreso de los venezolanos en el exterior: "Es hora de que regresen a su patria"

Archivo - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una imagen de archivo. - PRENSA PRESIDENCIAL DE VENEZUELA - Archivo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha pedido el regreso de los ciudadanos venezolanos que se encuentran fuera del país y ha afirmado que "es hora de que regresen a su patria" para que sean "reconocidos".

La mandataria, que ha asegurado que los venezolanos que han salido del país han sido "duramente golpeados por la xenofobia" y "privados de sus Derechos Humanos esenciales", ha hecho un llamamiento para que vuelvan a Venezuela. "Es hora de que regresen. El país los necesita", ha afirmado.

Tras asegurar que los migrantes venezolanos han sido víctimas de ataques y han sufrido problemas laborales, ha ofrecido su apoyo y ha destacado que Venezuela ha funcionado durante mucho tiempo como una "nación receptora que ha acogido a comunidades de distintos países".

"Hemos sido un país que sabe cómo convivir con los migrantes y nuestros migrantes que cruzaron fronteras no se encontraron con un pueblo como el venezolano. Encontraron pueblos que los rechazaron, que los explotaron. Por eso le decimos a los migrantes: es hora de que regresen", ha aclarado, según informaciones de la cadena de televisión Globovisión.

Venezuela cuenta desde hace años con su plan Vuelta a la Patria, por el que miles de personas han regresado, muchos de ellos tras ser previamente deportados desde territorio estadounidense a terceros países.

Cerca de 7,9 millones de personas han salido de Venezuela buscando protección y una vida mejor, según los datos de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la mayoría de ellos 6,7 millones, acogidos por otros países latinoamericanos y caribeños.