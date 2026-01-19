Delcy Rodríguez pide "unidad" a los venezolanos para "crecer con inclusión" en la "nueva etapa" política

Imagen de archivo de la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. - Europa Press/Contacto/Marco Salgado

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha instado a la "unidad" de todos los venezolanos para "crecer con inclusión y visión de futuro" en la "nueva etapa" política que atraviesa el país desde que el presidente, Nicolás Maduro, fue capturado durante el ataque perpetrado el pasado 3 de enero por Estados Unidos.

En un mensaje difundido a través de redes sociales, Rodríguez ha indicado que "esta etapa llama a la unidad y a la grandeza de la nación". "Confiemos en nuestras capacidades, Venezuela tiene con qué avanzar y nada puede detenernos en la conquista por el bienestar de nuestro pueblo", ha aseverado.

En este sentido, ha afirmado que Venezuela busca "fortalecer su industria de hidrocarburos, administrando y ahorrando responsablemente nuestras divisas; importando solo lo necesario para impulsar con fuerza la producción nacional".

Además, ha afirmado que ha participado en el primer Consejo Nacional de Economía de 2026, "un espacio de diálogo constructivo donde ha podido escuchar atentamente las voces de los sectores productivos de nuestro país".

También ha recalcado que durante los últimos días ha conversado con venezolanos de todas las tendencias: "sé que nos une el rechazo unánime a la agresión contra nuestro país y la defensa de la paz, la tranquilidad económica y la justicia social".

"Para acelerar nuestras metas, instruimos la creación de dos fondos soberanos gestionados con la máxima transparencia, destinados a equilibrar las condiciones de vida de nuestro pueblo y a transformar la infraestructura del país, otro paso fundamental en este camino", ha zanjado.