Delcy Rodríguez renueva los altos mandos de las Fuerzas Armadas de Venezuela

Archivo - Delcy Rodríguez, presidente encargada de Venezuela. - Europa Press/Contacto/Venezuelan Presidency

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este viernes la renovación del Alto Mando de las Fuerzas Armadas, después de que esta semana nombrara ya al mayor general Gustavo González López como nuevo ministro de Defensa, en sustitución de Vladimir Padrino López tras diez años en el cargo.

Rodríguez ha destacado que el nuevo mando militar "asume con absoluta lealtad" y con "el más alto sentido del deber de defender la soberanía nacional, preservar la paz y resguardar la integridad territorial de Venezuela".

"Vamos con honor a trabajar incansablemente en la materialización de una Venezuela soberana, justa, solidaria; construyendo un país de justicia social y felicidad absoluta para todos los venezolanos", ha incidido.

Asimismo, ha informado de la renovación de los nuevos comandantes de las ocho Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), agrupaciones territoriales de fuerzas y medios de varios estados con características geoestratégicas similares para organizar de manera conjunta una mejor protección del país.

La renovación de los altos mandos de las Fuerzas Armadas llega en plena reestructuración del Gobierno, siendo la salida de Padrino una de las más significativas, quien en la última década se consolidó como uno de los hombres más cercanos del depuesto presidente Nicolás Maduro, preso ahora en Estados Unidos.

Con esta reestructuración, Rodríguez espera poder neutralizar cualquier conato de rebelión o de lealtad al mando anterior, en un momento fundamental para su supervivencia política, a medida que cumple con las exigencias que llegan desde la Casa Blanca y el país se prepara para una posible transición.