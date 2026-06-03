Delcy Rodríguez viaja a India con el foco puesto en la cooperación energética

Archivo - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodriguez, en un acto militar. - Europa Press/Contacto/Venezuelan Presidency

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llega este miércoles a India para una visita oficial de cuatro días que le llevará a reunirse con el primer ministro indio, Narendra Modi, con el foco puesto en la cooperación energética en un momento en el que India sufre las consecuencias de la inestabilidad en el paso de Ormuz.

"Las conversaciones abarcarán todo el espectro de las relaciones entre India y Venezuela y explorarán vías para una mayor cooperación en los ámbitos de la seguridad energética, el comercio y la inversión, los productos farmacéuticos, la atención sanitaria, el transporte y las energías renovables", ha informado el Ministerio de Exteriores indio sobre la visita que se prorrogará hasta el 7 de junio.

Rodríguez estará acompañada de una nutrida delegación que incluye a los ministros de Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, Ciencia y Tecnología, Comunicación e Información, y Transporte. Anteriormente, cuando ocupó la cartera de Exteriores y como vicepresidenta, visitó India en 2015, 2019, 2023, 2024 y 2025, por lo que esta será su sexta visita al país.

Nueva Delhi ha informado igualmente de que la delegación venezolana visitará varias instalaciones relacionadas con los sectores de la energía, los productos farmacéuticos y la automoción "para conocer de primera mano las capacidades tecnológicas e industriales de India y explorar oportunidades de colaboración".

Igualmente se reivindica como socio importante de Venezuela en los ámbitos de "la energía y la inversión". "Las empresas públicas indias han realizado importantes inversiones en Venezuela en el sector energético y están muy interesadas en explorar oportunidades para seguir potenciando", ha detallado el Ministerio de Exteriores indio sobre el viaje de la líder venezolana, en el cargo desde enero tras la detención de Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos para sacarle del poder.