Una delegación de Hamás se reúne con el director de la Junta de Paz para implementar alto el fuego en Gaza

Una mujer palestina en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza - Moiz Salhi / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) se ha reunido este viernes en El Cairo (Egipto) con el director ejecutivo de la Junta de Paz para Gaza, Nickolai Mladenov, como parte de los "esfuerzos" para implementar el alto el fuego en la Franja de acuerdo al plan del presidente estadounidense, Donald Trump, cuya aplicación fue pactada en octubre entre la formación y el Gobierno de Israel .

Los enviados de Hamás a la capital egipcia se han reunido con Maldenov y mediadores de Egipto, Qatar y Turquía, a los que han trasladado la necesidad de complementar "todas las cláusulas" de la primera fase del alto el fuego en Gaza, vigente desde el 10 de octubre del pasado año, "de forma precisa y fiel", ha informado el grupo a través de un comunicado recogido por el diario palestino 'Filastin'.

Asimismo, han pedido que el Comité Nacional para la Administración de Gaza (la autoridad de "tecnócratas" palestinos no afiliados constituida según el plan de paz de EEUU para Oriente Próximo) comience a gestionar "inmediatamente" todos los aspectos de la vida en la Franja, para "crear un ambiente propicio para avanzar con los primeros procesos de reconstrucción", de tal manera que se garantice el regreso a "la vida normal" en el enclave.

Desde Hamás han señalado que las negociaciones para avanzar en el alto el fuego "continúan en curso", tras recibir una invitación para concluir estas conversaciones en El Cairo "en los próximos días".

"La delegación ha afirmado la seriedad y la positividad de Hamás y las facciones palestinas para continuar con los pasos para implementar el acuerdo de alto el fuego en todas sus etapas, y su compromiso con lo que firmaron", ha subrayado el grupo en su comunicado.

Los negociadores de Hamás llegaron el jueves a Egipto, donde han mantenido una serie de reuniones con las autoridades y los mediadores de este país, así como representantes del resto de grupos palestinos, además del ya citado encuentro con Mladenov.

La reunión con el director ejecutivo de la Junta de Paz para Gaza se produce días después de que Hamás criticase la propuesta presentada por Mladenov para su desarme, por considerar que "contradice" el plan inicial del presidente Trump, cuya aplicación fue pactada hace casi medio año.