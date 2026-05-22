Una delegación de Qatar se reúne en Teherán con Araqchi para poner fin a la guerra con EEUU

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi- Europa Press/Contacto/Gavriil Grigorov/Kremlin Poo

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Una delegación de Qatar ha viajado este viernes a Teherán, capital de Irán, donde ha mantenido un encuentro con el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, en medio de los esfuerzos por poner fin al conflicto desatado en la zona tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país a finales de febrero.

El portavoz de la cartera diplomática iraní, Ismaeil Baqaei, así lo ha confirmado en declaraciones a la cadena de noticias estatal IRIB, si bien no ha precisado qué representantes qataríes han participado en la reunión con Araqchi. Hasta el momento, el Gobierno de Qatar no se ha pronunciado al respecto.

Baqaei ha enmarcado el encuentro en los "nobles esfuerzos" de algunos países para tratar de evitar la escalada de tensiones y poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, si bien ha incidido en que su interlocutor oficial sigue siendo Pakistán.

También ha llegado a la capital iraní el jefe del Ejército paquistaní, el general Asim Munir, para continuar las consultas con altos cargos de la República islámica, en su calidad de mediador entre Teherán y Washington.

Preguntado por el estado actual de los contactos, el portavoz de Exteriores iraní ha descartado que un acuerdo con las autoridades estadounidenses esté "cerca". "No podemos decir que hayamos llegado a un punto en el que un acuerdo esté cerca, no necesariamente, no es así", ha recalcado, alegando que las diferencias entre ambos países "son muy profundas y numerosas".

Baqaei ha incidido en estas discrepancias "después de los crímenes que (las fuerzas estadounidenses) han cometido en los últimos dos o tres meses". "No se puede decir que llegaremos a una conclusión definitiva en unas pocas semanas o meses con unas pocas visitas o negociaciones. La diplomacia requiere tiempo y las partes aprovechan cada oportunidad para expresar sus puntos de vista", ha agregado, al tiempo que ha reiterado que la prioridad de Irán es terminar con la guerra, razón por la que el programa nuclear no está siendo abordado en estos contactos.

Estos encuentros tienen lugar dos días después de que Pakistán entregara a Irán la última propuesta de Estados Unidos para intentar alcanzar un acuerdo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, tildara de "totalmente inaceptable" el documento enviado días antes por las autoridades iraníes.

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte de Trump.

El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo. A pesar de ello, ambos países mantienen sus contactos a través de la mediación de Islamabad.