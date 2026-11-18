Archivo - La nueva senadora demócrata por Alaska, Mary Peltola, en un evento navideño en el Capitolio de Washington DC cuando era representante en la Cámara de Representantes- Mattie Neretin / Zuma Press / Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos semanas después de la celebración de las elecciones de medio término en Estados Unidos, la demócrata Mary Peltola se ha alzado como ganadora en Alaska frente al senador republicano Dan Sullivan y sumará un escaño más a las filas demócratas en la cámara alta, convirtiéndose en la primera senadora nativa americana por su estado.

"Como alaskeña de toda la vida que ha dedicado su carrera a servir a nuestro estado, no hay mayor honor que contar con el apoyo de los alaskeños en nuestra lucha contra la codicia empresarial, para reducir los costes y dar prioridad a Alaska", ha celebrado Peltola en redes sociales minutos después de la publicación de las proyecciones que la han declarado ganadora de los comicios.

En un breve discurso difundido momentos más tarde, la política demócrata ha agradecido "la confianza" del electorado en un voto que ha enmarcado "por el cambio" y ante el cual ha considerado que "está claro que el 'statu quo' en Washington D.C. no puede continuar por más tiempo".

"Juntos, pondremos fin a la era de los políticos que solo buscan su propio beneficio, llenándose los bolsillos a costa de ustedes. Y juntos, pondremos a Alaska en primer lugar", ha manifestado, destacando la necesidad de "combatir la corrupción y la codicia corporativa", de "reducir los precios" y el coste de los combustibles y de "construir nuevas viviendas".

El escrutinio se había alargado ya por 14 días y, pese a que también algunas carreras a la más numerosa Cámara de Representantes se han extendido, el de Alaska era el último escaño del Senado por aclarar.

Ante esta situación, el portavoz de campaña del republicano Dan Sullivan, Nate Adams, declaró en la víspera que "los habitantes de Alaska merecen un recuento completo y preciso" y que el equipo del senador no haría "comentarios sobre actualizaciones específicas del recuento de votos ni sobre proyecciones externas" hasta que "cada voto legal sea contabilizado y certificado".

De hecho, ni Sullivan ni sus representantes se han pronunciado hasta el momento, pero el propio Adams adelantaba en el citado comunicado que el equipo de campaña del republicano "ofrecerá más información hacia finales de esta semana".

Tras este resultado, 56 de los 100 miembros del Senado serán demócratas tras la reconfiguración del Congreso en enero de 2027, once más de los que el grupo dispone por el momento. Es la mayoría más amplia del Partido Demócrata desde los 57 que aglutinó entre 2009 y 2011, y una cifra jamás alcanzada por el Partido Republicano desde que la cámara alta la compone un centenar de miembros.

HISTORIA NATIVA AMERICANA CON DOS SENADORAS Y UNA GOBERNADORA

Así las cosas, estas 'midterms' no sólo han sido históricas en cuanto al número de congresistas demócratas elegidos, sino también a nivel de la representatividad lograda por la minoría nativa americana, más allá de que Mary Peltola se haya convertido en la primera senadora de la comunidad por el estado Alaska.

De hecho, su compañera de partido Peggy Flanagan, también demócrata y nativa americana, ganó igualmente la carrera senatorial por el estado de Minnesota, por lo que ambas serán las dos primeras mujeres nativas americanas en defender sendos escaños en el Senado de Estados Unidos.

Además, en el sur del país, Deb Haaland --que comparte con Flanagan y Peltola tanto ascendencia étnica como formación política-- se alzó como gobernadora electa por el estado de Nuevo México y, por tanto, como primera gobernadora nativa americana de Estados Unidos.