El líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries - Michael Brochstein / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Demócrata de Estados Unidos ha elegido este miércoles al congresista Hakeem Jeffries como futuro líder de su mayoría en la Cámara de Representantes y, casi con toda probabilidad, el primer presidente negro de la cámara baja del Congreso de Estados Unidos.

La elección de Jeffries, no sin cierta oposición interna, implica una continuación de su desempeño desde hace tres años como jefe de la todavía minoría demócrata en la cámara, una circunstancia que ahora cambia radicalmente en enero de 2027, cuando empezará a funcionar un nuevo Congreso dominado por completo por el Partido Demócrata tras su victoria en las 'midterms' de 3 de noviembre.

Nada más empezar este nuevo Congreso, Jeffries se someterá a una votación final en la cámara baja que salvará sin ningún tipo de problemas, casi con toda seguridad, para acabar ocupando la presidencia.

Desde su nueva posición, el congresista por Nueva York será el encargado de gestionar la ola de investigaciones que los demócratas han prometido desencadenar contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y, ya de puertas adentro, tendrá que convencer al ala progresista del partido (gran vencedora de los comicios) de que sus esfuerzos no serán un espejismo, en especial tras la fallida votación para impugnar al secretario de Defensa, Pete Hegseth, en parte por la ausencia de varios congresistas demócratas.

Dado que Jeffries ha sido elegido a puerta cerrada, ningún congresista tiene la obligación de declarar su voto. Para calmar las aguas, el líder demócrata se ha reunido con varios 'caucus' progresistas, que exigen también de él una postura más dura contra Israel.

Lo mismo le piden a quien, de momento, parte como favorito para liderar la mayoría demócrata en el Senado, el ahora mismo jefe 'de facto' del partido Demócrata, Chuck Schumer, quien sin embargo se enfrenta a una oposición más abierta en la figura de su compañero de bancada Chris Van Hollen.

Jeffries todavía no ha hecho comentarios sobre la elección y se ha limitado a publicar un escueto pasaje de la Biblia en redes sociales coincidiendo aproximadamente con la votación: "Porque por fe andamos, no por vista", perteneciente a la Segunda epístola a los Corintios.