Denuncian la profanación de al menos 16 cementerios de Gaza por las fuerzas israelíes, según estudio de CNN

La destrucción de cementerios está tipificado como crimen de guerra por el Derecho Internacional



MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos 16 cementerios de la Franja de Gaza habrían sido profanados por las Fuerzas Armadas israelíes durante la ofensiva contra el enclave palestino, según se desprende de imágenes de satélite y vídeos publicados este sábado en un estudio de la cadena CNN, donde señala que los militares han destruido lápidas, han removido la tierra y, en algunos casos, incluso han sacado cadáveres de sus sepulturas.

La semana pasada, de acuerdo con el estudio, las fuerzas israelíes destruyeron un cementerio en Jan Yunis. Sacaron cuerpos de sus tumbas en lo que las Fuerzas Armadas han explicado como una operación de búsqueda de restos de los rehenes secuestrados por Hamás en el ataque del 7 de octubre.

Las imágenes de satélite investigadas por CNN y grabaciones publicadas en redes sociales apuntan a la destrucción de cementerios. Un periodista de la cadena ha podido verlo presencialmente cuando viajaba empotrado en una unidad militar israelí.

Todo ello apunta a una "práctica sistemática" aplicada por las fuerzas militares israelíes en lo incursión terrestre sobre la Franja de Gaza. La cadena estadounidense recuerda citando expertos que la destrucción de lugares religiosos, incluidos los cementerios, supone una violación del Derecho Internacional solo aceptada en circunstancias muy concretas e incluso podría constituir un crimen de guerra.

Un portavoz militar israelí interrogado por la destrucción de estos 16 cementerios no ha confirmado estos hechos, pero ha argumentado que las fuerzas israelíes a veces "no tienen otra opción" que atacar posiciones militares de Hamás instaladas dentro de los camposantos.

Ello incluye a veces sacar cadáveres de sepulturas para cumplir con su misión de rescatar a los rehenes y recuperar sus cuerpos en caso de que hayan fallecido, ha apuntado el portavoz israelí. "El proceso de identificación de rehenes garantiza condiciones óptimas profesionales y respeto por los muertos cuando se realiza con un lugar seguro", ha explicado.

En otros casos parece que las fuerzas israelíes han utilizado los cementerios como puestos de avanzada tras arrasarlos con excavadoras y levantar promontorios a modo de perímetro defensa, como en el cementerio de Shajaiya, en Ciudad de Gaza, o el cementerio de Bani Suheila, al este de Jan Yunis.

En los cementerios de Faluya --Yabalia--, Al Tufá y Jeque Ijlin --Ciudad de Gaza-- la investigación ha revelado lápidas destruidas y huellas de vehículos blindados pesados que han pasado sobre las tumbas.

El vehículo blindado de transporte de tropas israelí utilizado la semana pasada por un equipo de la CNN cruzó directamente por encima del cementerio de Al Bureij, en el centro de Gaza, en su ruta de salida del enclave palestino. El camino había sido abierto recientemente por una excavadora y a ambos lados se podían ver tumbas. Las imágenes grabadas estaban geolocalizadas por lo que se han podido comparar con imágenes previas tomadas por satélite.

"RESPETAR A LOS MUERTOS"

En otros casos analizados los cementerios apenas han sufrido daños, como en los casos de cementerios de caídos en la Primera o la Segunda Guerra Mundial.

"Tenemos la obligación de respetar a los muertos. No hay ninguna consigna ni orden de levantar avanzadillas militares en los cementerios", ha subrayado el portavoz militar israelí consultado por la CNN.

En el caso del cementerio situado junto al Hospital Al Nasser de Jan Yunis, se han detectado graves daños entre la noche del lunes y la mañana del miércoles coincidiendo con una operación militar en las inmediaciones del centro sanitario.

El portavoz militar ha explicado que "cuando se recibe información crítica de inteligencia u operativa" se realizan "operaciones precisas de rescate de rehenes en ubicaciones concretas donde se podrían hallar cuerpos de rehenes".

Un total de 253 personas fueron secuestradas durante el ataque de las milicias palestinas contra el sur de Israel del 7 de octubre. Hasta 132 de ellos seguirían en la Franja de Gaza, 105 vivos y 27 muertos.

El último balance de fallecidos, publicado este mismo sábado por el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás, eleva a 24.927 el número de muertos por los bombardeos israelíes sobre el enclave desde el pasado 7 de octubre en represalia por el ataque de las milicias palestinas contra las comunidades del sur del país.

A los fallecidos hay que sumar un total de 62.388 heridos desde el comienzo de los bombardeos, de acuerdo con la evaluación publicada este sábado en su página de Facebook.

Los entierros se realizan con rapidez, conforme al rito musulmán, y en muchos casos se depositan en fosas comunes. Entre los fallecidos hay 80 cuerpos devueltos por Israel a finales de diciembre tras comprobar que no eran de rehenes fallecidos. Medios de comunicación palestinos han señalado que los cuerpos eran imposibles de identificar.

DERECHO INTERNACIONAL

El Estatuto de Roma de 1998 --no suscrito por Israel-- tipifica la profanación de enterramientos como crimen de guerra. Los cementerios están considerados "objetos civiles" por el Derecho Ineternacional y por tanto son objeto de una "protección especial" que solo se puede obviar en caso de que la otra parte en conflicto los use con fines militares.

"La naturaleza civil de los cementerios sigue intacta hasta cierto punto. Alguien que quiera atacar un cementerio tiene que tener en cuenta el uso civil de las tumbas y la importancia civil del cementerio y debe minimizar el daño a sus funciones civiles", ha explicado la codirectora del Instituto de Ética, Derecho y Conflicto Armado de la Universidad de Oxford, Janina Dill, en declaraciones a la CNN.

La denuncia por genocidio de Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya incluye la destrucción de cementerios. Israel niega la acusación.

"El hecho de que no dejan en paz ni siquiera los muertos tiene una importante carga simbólica" aunque no constituya en sí mismo un crimen de genocidio, ha explicado Dill. "El Derecho Internacional Humanitario protege la dignidad de los no combatientes y su protección no termina cuando mueren", ha añadido.

La investigación constata dos casos en el que se han tomado medidas para no dañar los cementerios, pero se trata de camposantos en los que no hay palestinos enterrados. El primero es el de un cementerio situado en el este de Ciudad de Gaza y que acoge principalmente a militares británicos y australianos muertos duarante las dos guerras mundiales del siglo XX.

El segundo es uno del centro de Gaza administrado por la Comisión de Tumbas de la Guerra de la Comunidad Británica. El cementerio está rodeado de daños y destrucción, pero el terreno sagrado donde yacen militares cristianos y algunos judíos de la Primera Guerra Mundial está intacto.

Este trato a unos muertos mientras no se respeta a los otros es una violación del Derecho Internacional, según la abogada de Derechos Humanos experta en trato de los fallecidos Muna Haddad. "Lo que está pasando es una clara violación de estas normas básicas y está tipificado como crimen de guerra por 'daños a la dignidad personal' según el Estatuto de Roma", ha resaltado.