Derribado un dron cerca de una base de EEUU situada en el aeropuerto de la capital de Irak, Bagdad

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sistemas de defensa antiaérea de Irak han derribado este lunes un dron en los alrededores de la base Victoria, un complejo militar operado por Estados Unidos dentro del aeropuerto de la capital, Bagdad, en medio del conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión iraquí Al Sumaria, el aparato ha sido interceptado en los alrededores de la base, mientras que un proyectil ha impactado en el barrio de Al Raduaniya, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría de estos ataques, que dejan una civil herida.

Durante los últimos días, diversas milicias proiraníes de Irak han lanzado ataques contra instalaciones o intereses de Estados Unidos en el país como parte de su respuesta a la citada ofensiva contra Irán, que ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según datos publicados por las autoridades del país asiático.

Entre los muertos figuran el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei --reemplazado el domingo por su hijo, Mojtaba Jamenei-- y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.