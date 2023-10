DeSantis rechaza aceptar refugiados de Gaza porque son "todos antisemitas"

Ron DeSantis - Europa Press/Contacto/Ronen Tivony

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El gobernador de Florida y candidato a las primarias del Partido Republicano, Ron DeSantis, ha defendido que Estados Unidos no debe aceptar jamás refugiados de Gaza porque son "todos antisemitas".

"No creo que (el presidete Joe) Biden vaya a hacerlo, pero no podemos aceptar a la gente de Gaza en este país como refugiados. No voy a hacer eso. Si miras cómo se comportan, no todos son de Hamás, pero todos son antisemitas. Ninguno cree en el derecho de Israel a existir", afirmó DeSantis el sábado durante un acto de campaña en Iowa recogido por la prensa estadounidense.

Ya el domingo, DeSantis ha defendido sus declaraciones pese a que le recordaron que todos los árabes son semitas. "Los palestinos árabes deben ir a países árabes. Estados Unidos no debería absorber a ninguno. Creo que la cultura... han elegido a Hamás, ¿sabe? No son todos de Hamás, probablemente la mayoría no lo son, pero eligieron a Hamás", ha apuntado en un programa de la CBS.

El dirigente republicano ha recordado que "en la Franja de Gaza se celebraron mucho esos ataques, incluidas muchas personas que no son de Hamás" y ha asegurado que se trata de "una cultura tóxica" porque en los libros de texto "Israel ni siquiera aparece en el mapa". "Preparan a los niños desde muy pequeños para perpetrar atentados terroristas", ha señalado.

Por todo ello, considera que admitir a un número importante de palestinos "aumentaría el antisemitismo" y el "antiamericanismo". "Ves a la gente tomar las calles para celebrar las barbaridades de Hamás. Tenerlo en nuestro país sería "escalofriante".

En cuanto a las acusaciones de "castigo colectivo" de Israel sobre la población de Gaza, DeSantis ha negado el argumento. "No es un castigo colectivo. Hamás es el que crea este discurso. Hamás es quien ataca a civiles", ha subrayado.