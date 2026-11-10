Desmantelada una célula armada vinculada al expresidente sirio Bashar al Assad en la provincia de Tartús

Archivo - Joven ondea la bandera de Siria tras la caída del régimen de los Assad - Moawia Atrash/dpa - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades sirias han anunciado este martes el desmantelamiento de una banda armada vinculada con las fuerzas del presidente Bashar al Assad, depuesto hace cerca de dos años, en un operativo llevado a cabo en la provincia de Tartús, en el oeste del país, en el que han abatido a su líder.

La operación, emprendida por las Fuerzas de Seguridad Interna, ha tenido lugar en el este de Tartús, después de que la Dirección de Lucha contra el Terrorismo identificara una "célula armada (...) afiliada a los restos del régimen derrocado" con planes para atentar contra civiles de la zona.

Durante la misma, las fuerzas sirias "neutralizaron" al dirigente del grupo armado --hombre identificado como Yazán Abás--, hirieron a otro de los integrantes y se incautaron de armas y munición, según han declarado a la agencia siria de noticias SANA.

Las provincias de Tartús y Latakia fueron escenario en marzo del pasado año de una operación lanzada por las autoridades instauradas en Damasco tras la caída de Al Assad contra milicianos leales al expresidente, que tenía en estas sus principales bastiones hasta el colapso de su régimen por la ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS).