Una destacada milicia proiraní de Irak anuncia una suspensión durante cinco días de sus ataques a la Embajada de EEUU

Edificio de la Embajada de Estados Unidos en la capital de Irak, Bagdad (archivo) - Ameer Al-Mohammedawi/dpa

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Kataib Hezbolá, una destacada milicia proiraní de Irak, ha anunciado este jueves que suspenderá durante cinco días sus ataques contra la Embajada de Estados Unidos en Bagdad, siempre y cuando Israel cese sus bombardeos contra la capital de Líbano, Beirut, y terminen los ataques aéreos contra grupos armados en territorio iraquí.

La milicia ha indicado en un comunicado que el secretario general del grupo, Ahmad al Hamidaui, ha ordenado "detener durante cinco días los ataques contra la Embajada de Estados Unidos en Bagdad, una decisión sujeta a condiciones", antes de especificar que "la entidad sionista debe cesar el desplazamiento y el bombardeo de los barrios del sur de Beirut".

"Los adversarios no deben bombardear las zonas residenciales de Bagdad ni de las provincias iraquíes", ha manifestado, en aparente referencia a Israel y Estados Unidos, al tiempo que ha incidido en que "los agentes de la CIA deben abandonar sus puestos y permanecer confinados en el recinto de la Embajada". "Si el enemigo no cumple, la respuesta será directa y contundente, con una escalada de ataques tras el período de cinco días", ha advertido.

En este sentido, Kataib Hezbolá ha reclamado a las fuerzas de seguridad de Irak que "protejan las misiones diplomáticas y las entidades económicas mientras sus países mantengan su compromiso de no involucrarse en esta guerra", algo que no extiende a Israel y Estados Unidos, ya que "son considerados grupos de espionaje y guerra".

Diversas milicias proiraníes de Irak han lanzado ataques durante los últimos días contra instalaciones o intereses de Estados Unidos en el país como parte de su respuesta a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos, según datos publicados por las autoridades del país asiático.