Destacados opositores de Putin recuerdan la figura de Navalni aunque confían en que la noticia de su muerte sea falsa

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Algunos de los principales líderes opositores al presidente de Rusia, Vladimir Putin, han encumbrado la figura del disidente Alexei Navalni, fallecido este viernes en una prisión del ártico ruso, aunque en algunos casos han incidido en que la noticia aún no ha sido confirmada por sus abogados y confían en que las informaciones publicadas por las autoridades rusas no sean ciertas.

Es el caso de Leonid Vólkov, jefe campaña de Navalni para las elecciones presidenciales de 2018, quien ha aseverado que "no hay motivos para creer en la propaganda estatal", pues las autoridades rusas "mintieron, mienten y mentirán".

"Si esto es cierto, entonces no es 'Navalni murió', sino 'Putin mató a Navalni'. Pero no confío en ellos ni un poco. No nos apresuremos a enterrar a Navalni", ha manifestado Vólkov.

En la misma línea, el político Boris Nadezhdin, a quien la Comisión Electoral rusa ha denegado su candidatura a los comicios presidenciales de marzo, ha afirmado haberse puesto en contacto con el servicio penitenciario y con el Comité de Investigación de Yamal-Nenets, distrito autónomo donde se ubicaba la prisión en la que Navalni cumplía una condena de 19 años por extremismo.

De acuerdo con Nadezhdin, ninguna de las dos instituciones ha sido capaz de responderle a sus dudas, mientras que, por otro lado, los abogados y seguidores de Navalni "aún no han publicado ninguna información adicional", motivos por los que asegura mantenerse a la espera de contar con más detalles para confirmar la noticia.

"Sólo sabemos que su abogado voló a Jarp, donde se encuentra la colonia (cárcel). Estamos esperando información confirmada. Rezo para que la información resulte ser falsa. Alexei es una de las personas más talentosas y valientes que he conocido en Rusia", ha manifestado el destacado político opositor, según informa el portal de noticias Meduza.

Por otro lado, el periodista y Nobel de la Paz ruso Dimitri Muratov ha catalogado como "terrible" la noticia sobre la muerte de Navalni, y ha asegurado que su fallecimiento es "consecuencia directa" de sus constantes traslados a celdas de castigo, donde el opositor ruso apenas podía moverse ni alimentarse, y donde se enfrentaba a temperaturas gélidas.

"Alexei Navalni fue sometido a tormentos y torturas durante tres años. Como me dijo el médico de Navalni: el cuerpo no puede soportar esto. A la sentencia de Alexei Navalni se añadió el asesinato", ha manifestado Muratov, que ha trasladado su "más sentido pésame" a la familia y amigos del destacado opositor.

Otra de las más destacadas voces críticas contra el Kremlin, el ajedrecista Garri Kasparov, ha defendido que el presidente Putin había fallado en su intento por matar a Navalni de forma "rápida y secreta", y que por ello ha optado finalmente por acabar con su detractor "lenta y públicamente en prisión".

"Ha sido asesinado por exponer a Putin y su mafia como los delincuentes y ladrones que son (...) Putin es el asesino de Navalni, no nos equivoquemos, pero hay suficiente culpa para compartir", ha señalado Kasparov, que reparte responsabilidades entre la población rusa que "no logró igualar el coraje" del difunto a la hora de oponerse a la "dictadura".

"Mi rabia y mi eterno desprecio hacia los políticos occidentales que trataron el envenenamiento y el encarcelamiento de Navalni como un punto más de negociación con Putin (...) Grandes conversaciones, ninguna acción, más sangre en sus manos", ha recalcado un Kasparov que asegura que Putin "no dejará de matar hasta que lo detengan".

Finalmente, el célebre ajedrecista ha cargado contra los líderes internacionales que se han puesto del lado de "los esfuerzos asesinos de Putin", como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, o el expresidente de Estados Unidos Donald Trump; o como el magnate Elon Musk o el periodista Tucker Carlson, quien recientemente se ha entrevistado con el presidente ruso.

"Navalni era un luchador y, a menos que vayan a luchar, hoy (los politicos occidentales) deberían mantener su nombre fuera de sus bocas (...) Pueden dejar flores y decir palabras bonitas mientras negocian con el asesino, sin que su hipocresía sea cuestionada", ha zanjado Kasparov, que ha remachado que la OTAN y los principales líderes mundiales "se mantienen a flote" mientras se derrama sangre ucraniana.