Detenida la abogada y activista de DDHH iraní Nasrín Sotudé

Archivo - En el centro, la abogada y activista iraní Nasrín Sotudé- Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La abogada y defensora de Derechos Humanos Nasrín Sotudé, Premio Sájarov del Parlamento Europeo en 2012, ha sido detenida por las autoridades de Irán, ha denunciado este jueves su hija.

"Hace unos minutos nos hemos enterado de detuvieron a mamá anoche mientras estaba sola en casa", ha señalado Mehravé Jandan, en una publicación en redes sociales, agregando que los dispositivos electrónicos, incluidos ordenadores y teléfonos, de la activista, han sido incautados.

Jandan ha lamentado que su madre "aún no se ha puesto en contacto" con los familiares y que tampoco han recibido información por parte de las autoridades que arrestaron a la abogada de 63 años.

Sotudé, que ha sido encarcelada en anteriores ocasiones acusada de "propaganda subversiva", fue galardonada en 2012 junto al reconocido cineasta iraní Jafar Panahi por su defensa de la libertad de conciencia. Su marido, Reza Jandan, cumple una condena de prisión también por su actividad en defensa de los Derechos Humanos.