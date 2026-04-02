Detenida en Francia la eurodiputada de origen palestino Rima Hassan

Archivo - La eurodiputada franco-palestina Rima Hassan - Europa Press/Contacto/Julien Mattia - Archivo

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada francopalestina por La Francia Insumisa, Rima Hassan, ha sido detenida en la mañana de este jueves, a su llegada a una comisaría de policía a la que fue citada para ser interrogada por supuesta "apología del terrorismo" en un mensaje difundido en redes sociales.

La vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Clemence Guetté, de la misma formación política, ha confirmado el arresto de Hassan, a quien ha trasladado "todo (su) apoyo", y ha denunciado el suceso como una extensión de la "persecución" contra activistas palestinos en las comisarías de policía.

"La presión sigue aumentando sobre quienes denuncian el genocidio en Gaza y la colonización en Palestina", ha lamentado en una publicación en la que critica "la campaña mediática y política, en las redes sociales, y las campañas de desinformación organizadas desde Israel".

Guetté ha recordado que dentro de dos semanas se debate en el Parlamento la Ley Yadan, "cuyo objetivo es castigar cualquier crítica a la política del régimen israelí", lo que explica que "la presión nunca ha sido tan fuerte" contra el activismo propalestino. "No bajaremos la vista. Nada ni nadie nos intimidará", ha asegurado.

Mientras, el líder del partido, Jean-Luc Melénchon, ha denunciado, que "ya no existe la inmunidad parlamentaria en Francia". "Es intolerable. ¿Acaso la ley Yadan no se ha aprobado aún y ya se está aplicando?", ha señalado en redes sociales, donde se ha referido al cuerpo como "Policía política"

Hassan se ha presentado ante las autoridades en el marco de un proceso abierto por supuesta "apología del terrorismo" tras la publicación de un mensaje en X --posteriormente borrado-- el pasado 26 de marzo. "Dediqué mi juventud a la causa palestina. Mientras haya opresión, la resistencia no solo será un derecho, sino un deber", decía la publicación, citando al japonés Kozo Okamoto, condenado en 1972 por un atentado terrorista en el aeropuerto de Lod, Israel.

En todo caso, fuentes citadas por la cadena BFMTV y el diario 'Le Figaro' apuntan a que el motivo de la detención de Hassan es el hallazgo de una pequeña cantidad de drogas sintéticas en su bolso.

La política, de 33 años, es objeto de una investigación en Francia desde finales de 2023 tras realizar declaraciones consideradas como una señal de apoyo al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), meses después del ataque, el 7 de octubre, de la milicia palestina contra territorio israelí.