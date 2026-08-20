Detenida una mujer acusada de planear un atentado en el Capitolio de Nueva York en nombre de Estado Islámico

El agente especial del FBI de Albany, Craig Tremaroli - FBI DE ALBANY

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades estadounidenses han detenido a una mujer que "presuntamente" planeaba atentar contra el Capitolio del estado de Nueva York en nombre de Estado Islámico, ha informado este jueves el jefe de la Policía Federal (FBI), Kash Patel.

"Anoche, el FBI detuvo a una persona --Jessica Bowie-- que, presuntamente, juró lealtad a Estado Islámico y planeaba llevar a cabo un atentado mortal con explosivos en el Capitolio del estado de Nueva York. Según sus propias palabras, (...) Bowie quería 'destruir la mayor parte posible del edificio' y 'matar a los senadores mientras se reunían'", ha indicado en sus redes sociales,

Patel, que ha agradecido a los miembros del FBI de Albany que hayan frustrado "otro presunto atentado terrorista", ha señalado que en el momento de la detención, los planes de Bowie ya se encontraban en una "fase avanzada", dado que esta había vigilado las instalaciones que pretendía atacar "al menos cinco veces" y comprado material para fabricar un artefacto explosivo.

Por ello, la mujer ha sido imputada con un delito de "intentar proporcionar apoyo material o recursos a una organización terrorista extranjera sancionada" por las autoridades estadounidenses, como es precisamente la organización yihadista.

El jefe del FBI ha reiterado su gratitud a los agentes de los distintos cuerpos de seguridad así como al Departamento de Justicia, porque "probablemente salvaron muchas vidas" con esta operación.

Asimismo, ha aprovechado para presumir de que el FBI "está ahora preparado para actuar con mayor rapidez y precisión que nunca", asegurando que en ocho meses de 2026 han "frustrado más de 400 ataques de este tipo", si bien ha matizado que la cifra incluye a otros países distintos de Estados Unidos.

"A cualquier persona que esté pensando en hacer daño a los estadounidenses en el futuro: que sepa que la encontraremos", ha zanjado.