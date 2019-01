Detenida una mujer canadiense en el aeropuerto de Pekín

Publicado 17/01/2019 5:54:38 CET

SHANGHÁI, 17 Ene. (Reuters/EP) -

Una mujer canadiense, cuyo padre es un disidente encarcelado en China, ha sido detenida brevemente e "intimidada" por agentes de seguridad mientras iba este miércoles por el principal aeropuerto de Pekín, según ha informado el diario 'Globe and Mail', con sede en Toronto.

Las relaciones entre Pekín y Ottawa han estado tensas desde la detención en Canadá el pasado diciembre de la directiva de Huawei, Meng Wanzhou, y las posteriores detenciones de dos canadienses en China.

En el incidente más reciente, la mujer, Ti Anna Wang, fue sacada de un avión por seis agentes de Policía y ha permanecido detenida junto a su hija durante casi dos horas, según el diario.

"Ha sido una experiencia horrible, aterradora y sin sentido sin ningún propósito más que intimidarme y castigarme a mí y a mi familia", ha indicado Wang en un correo electrónico a Irwin Cotler, director del Centro Raoul Wallenberg para los Derechos Humanos, con sede en Montreal.

'The Globe and Mail' ha señalado que a Wang se le ha negado el uso de su teléfono y su ordenador y no se le ha permitido ponerse en contacto con la Embajada de Canadá.

El padre de Wang, Wang Bingzhang, es un activista a favor de la democracia secuestrado en Vietnam en 2002 por agentes chinos antes de ser encarcelado de por vida en China por cargos de espionaje y terrorismo.