Detenidas 15 personas en Países Bajos acusadas de difundir propaganda de Estado Islámico

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos quince personas han sido detenidas este martes por las fuerzas de seguridad de Países Bajos por difundir presuntamente propaganda del grupo terrorista Estado Islámico e incitar a terceros a cometer atentados en mensajes publicados a través de redes sociales.

Los sospechosos tienen edades comprendidas entre los 16 y los 53 años, y cuatro de ellos son menores de edad, según ha informado la Policía en declaraciones recogidas por la cadena de televisión neerlandesa NOS.

Los arrestos han tenido lugar en un total de nueve regiones de todo el país, si bien la mayoría de las detenciones se han registrado en la ciudad de La Haya --con un total de cuatro--.

El principal sospechoso del caso es un hombre que fue detenido ya el pasado 20 de enero. Sumando ese arresto, son un total de 16 los sospechosos, de los cuales 13 son de origen sirio y otros tres de origen neerlandés. Todos ellos utilizaban plataformas y redes sociales como TikTok para difundir supuestamente propaganda de la citada organización terrorista.

El pasado mes de agosto, la Policía notificó que algunos de esos mensajes habían registrado más de 100.000 visualizaciones, por lo que procedió a abrir una investigación al respecto.