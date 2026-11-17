Archivo - Imagen de archivo de la Policía de Grecia. - Socrates Baltagiannis/dpa - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Grecia y Macedonia del Norte han detenido a un total de cinco personas en una serie de operaciones de Inteligencia llevadas a cabo de forma conjunta contra una red de individuos presuntamente implicados en planificar atentados y asesinatos en suelo griego supuestamente en nombre de las autoridades de Irán.

Un hombre de origen macedonio ha sido arrestado en Grecia y extraditado al país en relación con este caso, si bien otros cuatro normacedonios han sido detenidos en Skopje, la capital, según informaciones de la Agencia Nacional de Seguridad de Macedonia del Norte (ANB).

Aunque la agencia no ha dado detalles sobre el posible objetivo de los ataques planeados en cuestión, ha aclarado que detrás estaría un alto cargo iraní que tendría contacto con otros actores de los servicios de seguridad e Inteligencia de Irán, incluido el narcotraficante Naji Sharifi Zindashti.

En el transcurso de las investigaciones han salido a la luz reuniones secretas mantenidas por los presuntos implicados en terceros países y se confirmaron sus contactos con un individuo iraní que, al parecer, desempeñó un papel central en la planificación del ataque.

La investigación conjunta entre la ANB y el servicio de Inteligencia griego, la EYP, comenzó a principios de 2026.