Detenidas en Letonia dos personas acusadas de "espiar para un Estado extranjero"

Imagen de archivo de la bandera de Letonia. - Ints Kalnins / Zuma Press / Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Letonia han informado este jueves de que dos personas han sido detenidas acusadas de "espiar para un Estado extranjero" tras una serie de operaciones de Contrainteligencia.

El Servicio de Seguridad Nacional, en cooperación con el Servicio de Inteligencia Militar y Seguridad letón, ha indicado que ambos fueron detenidos el pasado 28 de junio tras hallarse indicios de que habían estado recabando información de forma "ilegal" para terceros.

Así, ha explicado que estas informaciones estarían relacionadas con el sector de la defensa lituana, según ha recogido el portal de noticias Delfi, que apunta a que estos datos fueron posteriormente compartidos con servicios de Inteligencia extranjeros.

Los mismos presentan información sobre el sistema de defensa letón --incluidos detalles sobre una base de la Fuerza Aérea y sistemas de radares--, pero también sobre actividades de las fuerzas de la OTAN y de Ucrania.

Las autoridades se encuentran investigando el alcance de las filtraciones, las labores de reconocimiento realizadas y las fotografías tomadas por los sospechosos.