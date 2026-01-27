Detenidas tres personas en Azerbaiyán por planear un atentado contra una Embajada en Bakú en nombre de Estado Islámico

Archivo - Bandera de Azerbaiyán - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Azerbaiyán han anunciado este jueves la detención de tres personas que supuestamente planeaban un ataque contra una Embajada extranjera en la capital del país, Bakú, siguiendo instrucciones del grupo yihadista Estado Islámico.

EL Servicio Estatal de Seguridad ha indicado en un comunicado que los tres sospechosos, todos ellos de nacionalidad azerí, "se preparaban para cometer un ataque terrorista contra la Embajada de un país extranjero en Bakú a partir de motivos de hostilidad religiosa", sin especificar qué legación diplomática sería el objetivo.

Asimismo, ha identificado a los sospechosos como Guliyev Ilgar Ilham, alias 'Abú Zar al Muhayir'; Piriyev Amin Elshad, alias 'Abdurashid'; y Alizade Elvin Sanan, alias 'Abderramán al Azeri', todos ellos con lazos con Estado Islámico Provincia de Jorasán (ISKP), la rama del grupo yihadista en Asia central.

El organismo ha recalcado que todos ellos "entablaron relaciones delictivas" con integrantes del grupo yihadista y obtuvieron material de cara a perpetrar el citado ataque. Los agentes detuvieron a los sospechosos "cuando se acercaban al área donde se encuentra la Embajada" después de identificar sus planes.

Por ello, los tres hacen frente a cargos por "preparar un acto terrorista a partir de la hostilidad religiosa y conspirar con un grupo de personas para ello" y "uso de objetos como arma". Las investigaciones siguen en marcha de cara a la apertura de procedimientos judiciales contra los sospechosos.

El grupo yihadista ISKP ha reivindicado la autoría de diversos atentados en Afganistán, Pakistán y otros países durante los últimos años, incluido uno perpetrado en marzo de 2024 en una sala de conciertos en la capital de Rusia, Moscú, que dejó más de 140 muertos.