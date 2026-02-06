Detenidas en Turquía dos personas acusadas de espiar para Israel

Archivo - Imagen de archivo de la Policía de Turquía. - Tunahan Turhan/SOPA Images via Z / DPA - Archivo

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Organización Nacional de Inteligencia (MIT) de Turquía ha informado este viernes de que dos personas han sido detenidas por espiar presuntamente para el Mossad, la agencia de Inteligencia exterior de Israel, un arresto que se ha producido tras una serie de operaciones conjuntas con ayuda de las fuerzas de seguridad y la Fiscalía turcas.

Los detenidos han sido identificados como Mehmet Budak Derya y Veysel Kerimoglu, que han sido puestos a disposición judicial por haber estado entregando supuestamente información confidencial a Israel, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Anatolia.

Derya es un ingeniero de minas que fundó su compañía en 2005 y que ha sido acusado de estar en contacto con un representante de una empresa pantalla establecida por Israel. Así, mantuvo presuntamente reuniones con altos cargos del Mossad en 2013, unos encuentros en los que se le habría pedido que contratara a Veysel Keirmoglu, un ciudadano turco de origen palestino.

En este sentido, procedió a contratarlo y garantizó que recibiera un salario --el cual procedería de los propios agentes israelíes--. Las autoridades turcas han señalado que ambos se encontraban en el radar de la Inteligencia de Turquía desde hacía tiempo.

Derya habría aumentado las actividades de su empresa en Oriente Próximo a través de Kerimoglu, que habría desarrollado lazos comerciales con palestinos que se oponen a las políticas de Israel y de los cuales estaría informando a posteriori al Mossad.