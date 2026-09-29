Detenido en Ámsterdam un hombre acusado de liderar el grupo ShinyHunters, que hackeó servicios del FBI

Archivo - Logo del FBI en un dispositivo electrónico - Miguel Candela / Zuma Press / Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Países Bajos han anunciado este martes la detención de un hombre de 24 años acusado de liderar el grupo de ciberdelincuentes conocido como ShinyHunters, que hace una semana aseguró haber accedido a múltiples servicios del la Policía Federal estadounidense (FBI), consiguiendo robar datos personas de sus empleados.

Se trata de un joven identificado como Pepijn van der S, que reside en la capital, Ámsterdam, y que fue arrestado en su domicilio a mediados de mes con posesión de armamento pesado por una unidad de élite de la Policía neerlandesa.

En un comunicado, el cuerpo ha señalado este martes que el sospechoso también está siendo investigado por "intento de incitación a cometer dos asesinatos" en el extranjero, tras encontrar información relativa a la orden en su ordenador portátil, si bien no descarta nuevas detenciones por esta causa.

Mientras, el FBI ha celebrado el anuncio de la Policía neerlandesa en un vídeo difundido en redes sociales en el que ha subrayado que haya sido la unidad de delitos cibernéticos quien haya liderado el operativo.

"Así es exactamente como se supone que debe funcionar el modelo del 'mejor atleta' de la nueva estrategia cibernética del FBI: el socio con mayor autoridad y acceso toma la iniciativa", ha declarado, al tiempo que ha trasladado su agradecimiento a quienes han ayudado en la investigación sobre ShinyHunters, en particular a la Policía Nacional de Países Bajos.

ShinyHunters aseguró la semana pasada haber accedido a múltiples servicios del FBI, consiguiendo robar datos personales de "todos los empleados y aspirantes" del cuerpo policial estadounidense, los cuales amenazó con filtrar si no se retira un informe que contiene acusaciones contra dichos actores maliciosos.

Concretamente, el hackeo se llevó a cabo durante la noche del lunes y los atacantes afirmaron haber obtenido tanto nombres como direcciones, números de teléfono e información sobre familiares de los empleados del FBI, consiguiendo recabar entre dos y tres terabytes de datos.

El informe que ShinyHunters exige que se retire trata sobre un ciberataque que afectó a un sistema de gestión del aprendizaje en línea, provocando una interrupción del servicio para instituciones educativas y estudiantes en Estados Unidos.