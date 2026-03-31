Detenido el atacante a una sede cultural rusa en Praga

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de República Checa - Roman Vondrou·/CTK/dpa - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de República Checa han confirmado la detención de la persona responsable del ataque el pasado viernes con cócteles molotov contra una sede cultural de Rusia en la capital checa, Praga.

"Fue detenido un hombre que se presentó voluntariamente y confesó el ataque. Se trata de un extranjero que, según sus propias palabras, planeó la acción y se preparó para ella desde el verano de 2025", ha informado la Policía checa en un mensaje en redes sociales.

En este sentido, ha avanzado que este martes se prevé el inicio de los procedimientos del proceso penal por el altercado.

La conocida como Casa Rusa fue objeto de un ataque con "botellas que contenían una mezcla inflamable", según denunció el director del centro, Igor Girenko, en declaraciones recogidas por la agencia TASS.

Tres de los artefactos, los dirigidos contra el interior del centro cultural, no llegaron a explotar, por lo que Girenko subrayó que el destrozo podría haber sido mayor.